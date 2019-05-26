شاهد: النيابة العامة تستقبل نحو 4 آلاف قضية خلال أسبوع‎

أعلنت النيابة العامة، اليوم الأحد، إحصائيات الأسبوع الماضي من الأحد الموافق 14 رمضان حتى السبت 20 رمضان الجاري، موضحةً عدد القضايا الواردة والقضايا المنجزة وعدد القضاية المحالة إلى المحاكم.

واستقبلت النيابة العامة خلال تلك الفترة، عدد 3933 قضية واردة لفروعها ودوائرها، إضافةً إلى إنجازها 3641 قضية عن طريق أعضاء الفروع والدوائر التابعة لها والذين بلغ عددهم 2606 أعضاء. فيما بلغ عدد القضايا المحالة للمحاكم برفع الدعوة العامة 2250 قضية، فيما قام أعضاء النيابة العامة باتخاذ 73042 إجراءاً قضائياً.