اعتراض وتدمير طائرة حوثية مسيرة استهدفت مطار الملك عبدالله بجازان

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صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العقيد الركن تركي المالكي، أنه وفي تمام الساعة السابعة وأربعة عشر دقيقة ( 0714 ) من صباح اليوم تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة تحمل متفجرات أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية محاولة استهداف مطار الملك عبدالله بجازان الذي يستخدمه آلاف المواطنين المدنيين والمقيمين يومياً دون أي مراعاة للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية والذي يعطي حماية خاصة للأعيان المدنية.

وأوضح العقيد المالكي أن الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية تستهدف المنشآت المدنية والأعيان المدنية ولم يتم تحقيق أي من أهدافهم، وقد تم كشفها وإسقاطها، وأننا اذ نؤكد حقنا المشروع في الدفاع عن بلدنا فإننا نؤكد ايضاً أن الحوثيين الإرهابيين سوف يدفعون الثمن باهظاً.





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