بلدية صامطة تغلق عددًا من المحال وتصادر مواد غذائية غير صالحة

واصلت بلدية محافظة صامطة التابعة لمنطقة جازان، جولاتها الرقابية، على المحلات التجارية والمطاعم، وصادرت 30 كيلو مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك، وأغلقت ثلاثة محلات وأنذرت 18 آخرين، ورصدت 59 مخالفة خلال أسبوع من الحملات.

وأكدت وزارة الشؤون البلدية، عبر موقعها على تويتر، أن ذلك في إطار حملة «الرقابة البلدية»، التي تنفذها الوزارة ؛ وتستهدف من خلالها للتأكد من سلامة المواد الغذائية والتزام المنشآت بقواعد الصحة العامة، وعملها وفق الإجراءات النظامية، وتبين أن المحلات المخالفة غير ملتزمة بالضوابط الصحية.

وتواصل البلدية تنفيذ الجولات التفتيشية؛ بهدف ضمان وصول المنتجات الغذائية للمستهلكين، مستوفاة الضمانات الصحية وإجراءات السلامة؛ حفاظا على صحة المواطنين.

وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية، أعلنت أن حملات الرقابة التي نفذتها أغلقت ثلاثة آلاف و485 محلًّا مخالفًا ورصدت 16 ألف و689 مخالفة، خلال 53 ألف و617 جولة ميدانية، بحملات القطاع البلدي بالوزارة على مستوى المملكة في النصف الأول من رمضان بمشاركة ألفي و384 مراقبًا، وذلك ضمن برنامج الرقابة والمتابعة المستمرة وعمليات التفتيش والحملات الميدانية المفاجئة.