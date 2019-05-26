«التأمينات» تحدد شروط استحقاق عائلة المسجون للمعاش

لمن تبلغ مدة حبسه 3 أشهر أو أكثر
أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، اليوم الأحد، شروط استحقاق عائلة المسجون للمعاش.
وفي تغريدة، عبر حسابها الرسمي، في تويتر، ذكرت المؤسسة أنه «يحق لأفراد عائلة المشترك المسجون لمدة ثلاثة أشهر أو أكثر، وتوفرت لديه مدة اشتراك لا تقل عن (120) شهرًا الحصول على المعاش.
وكانت المؤسسة قد أشارت في وقت سابق إلى أن النظام أجاز للمرأة المشتركة صرف معاش التقاعد إذا بلغت سن 55 سنة على الأقل، وتوافرت لديها مدة اشتراك في النظام لا تقل عن 120 شهرًا وترك العمل.
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