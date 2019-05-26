الجبير يستقبل سفيري المملكة المتحدة واليابان لدى الرياض

اللقاءان تناولا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك
استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية، عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في مقر وزارة الخارجية بالرياض، اليوم الأحد، سفير المملكة المتحدة لدى المملكة سايمون كوليس.
وجرى خلال اللقاء مناقشة مستجدات القضايا الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
كما استقبل الجبير، سفير اليابان لدى المملكة توساكا ايمورا، وتناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وذلك بحضور، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية الدكتور عادل مرداد.
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