«الصحة»: 60% من زوار الطوارئ لا يحتاجونها

أكدت وزارة الصحة أن 60% من زوار الطوارئ لا يحتاجونها فعليًّا، مما يتسبب في ازدحام بين المرضى في المستشفيات، مشيرة إلى إمكانية اللجوء إلى مراكز الرعاية الصحية العاجلة، بدلًا من ذلك.

وأضافت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن بعض ذوي المرضى يتكبدون عناء الانتقال إلى المستشفيات الكبيرة لعلاج حالات بأقسام الطوارئ بينما لا تستدعي ذلك، بينما كان بإمكانهم اختصار المسافة والوقت، وذلك من خلال زيارة أقرب مركز رعاية صحية.

وأشارت وزارة الصحة، إلى أن مشروع الرعاية الصحية العاجلة، يُعد أحد المشاريع الوطنية التي تنبتها وزارة الصحة؛ لتحسين وتقديم خدمة أفضل للمرضى بتوجيههم من الطوارئ إلى الرعاية العاجلة، بحيث يتلقى المريض الخدمة في الوقت والمكان المناسب.

ونوهت الوزارة بأن الرعاية العاجلة هي محطة المريض الأخيرة في رحلته العلاجية عبر المسارات الصحية.