السعودية اليوم / الجزائر تشارك في مؤتمر رابطة العالم الإسلامي



الجزائر 21 رمضان 1440 هـ الموافق 26 مايو 2019 م واس

تشارك الجزائر في مؤتمر رابطة العالم الاسلامي تحت عنوان " قيم الوسطية والاعتدال في نصوص الكتاب والسنة " المقرر عقده غداً بالمملكة .

وافاد بيان لوزارة الشؤون الدينية والاوقاف الجزائرية اليوم, بان وزير الشؤون الدينية والاوقاف يوسف بلمهدي سيمثل بلاده في هذا المؤتمر الذي سيناقش عدة موضوعات منها "معالم الوسطية ومقوماتها في الإسلام", "القيم الأخلاقية والإنسانية في الهدي النبوي" فضلاً عن "الاعتدال والوسطية في التاريخ الإسلامي والتراث الفقهي".

// انتهى //

19:15ت م

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