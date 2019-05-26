السعودية اليوم / بلدية الوجه تواصل جولاتها الرقابية على المطاعم والمحلات



الوجه 21 رمضان 1440 هـ الموافق 26 مايو 2019 م واس

تواصل بلدية محافظة الوجه جولاتها الرقابية على المنشآت الغذائية والمطاعم والمطابخ والمخابز والحلويات في المحافظة و المراكز التابعة لها, وذلك ضمن حملة الرقابة البلدية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية مطلع شهر رمضان المبارك.

وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام ببلدية الوجه عبدالله بن محمد البلوي أنه بتوجيهات ومتابعة من قبل رئيس بلدية محافظة تيماء المهندس محمود بن عبدالله العطوي جرى توجيه إدارة الخدمات بتكثيف جولات المراقبين لعمل الرقابة الصحية بناء على حملة الرقابة البلدية التي أطلقتها الوزارة مطلع شهر رمضان المبارك.

وأشار إلى أن المراقبين قاموا بزيارة 118 محلاً من المنشآت الغذائية والمطاعم والمطابخ والمخابز والحلويات, وجرى رصد 8 مخالفات صحية وإتلاف 52 كيلو جراماً من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي وإغلاق محلاً واحداً.

وأكد البلوي على المواطنين والمقيمين أنه في حال وجود أي مخالفة صحية الإبلاغ عنها عن طريق رقم البلاغات 940 أو رقم الواتس أب الخاص في بلدية المحافظة (0504535777) وسيتم الاستجابة بشكل فوري, كما نبّه على مُلّاك المنشآت الغذائية بضرورة الامتثال للاشتراطات واللوائح البلدية, وذلك لحماية المستهلك و حمايتهم.

وأشار إلى أنه في حال المخالفة سيتم تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية.

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19:14ت م

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