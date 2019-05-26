السعودية اليوم / الأمن التونسي يوقف مهاجرين غير شرعيين



تونس 21 رمضان 1440 هـ الموافق 26 مايو 2019 م واس

أوقف الحرس التونسي بمدينة بنقردان جنوب البلاد أربعة مهاجرين كانوا بصدد اجتياز الحدود الليبية باتجاه تونس .

وأفاد بيان لوزارة الداخلية التونسية اليوم ، أنه تم التحفظ على المجموعة لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم .

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19:14ت م

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