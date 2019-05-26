السعودية اليوم / مقتل وجرح 13 في تفجير عجلة مفخخه بشمال العراق



بغداد 21 رمضان 1440 هـ الموافق 26 مايو 2019 م واس

لقي 5 اشخاص مصرعهم بينما اصيب 8 اخرون بجروح بانفجار عجلة حمل مفخخة باحد الاسواق الشعبية في محافظة نينوى بشمال العراق اليوم.

وافادت خلية الإعلام الامني العراقية في بيان صحفي بان العجلة المفخخة انفجرت عندما كانت مركونة قرب سوق قرية عوينات التابعة لناحية ربيعة غرب الموصل مركز محافظة نينوى، مما ادى الى مصرع 5 اشخاص وإصابة 8 اخرين بجروح " وفق حصيلة اولية"

وأوضح ان قوة امنية سارعت الى تطويق مكان الحادث, ونقلت الجرحى الى المستشفى وجثث القتلى الى الطب العدلي.

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19:06ت م

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