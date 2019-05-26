السعودية اليوم / اتفاقية تجويد خدمات الحج بين معهد أبحاث الحج ومطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا،

وقع معهد أبحاث الحج والعمرة، بمقر جامعة أم القرى اليوم ، اتفاقية استراتيجية مع مؤسسة حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا، بحضور وكيل وزارة الحج والعمرة للنقل، الدكتور بسام غلمان، وعميد المعهد بالنيابة الدكتور أحمد قاضي ورئيس مؤسسة مطوفي تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا المطوف طارق عنقاوي .

وتهدف الاتفاقية التي وقعها رئيس وحدة نظم التخطيط ودعم اتخاذ القرار بالمعهد، الدكتور أكرم نور، والمشرف العام على قطاع النقل بالمؤسسة المهندس عادل قاري ، إلى تقديم دراسات وخدمات استشارات هندسية وتقنية لمبادرات إثراء خدمة الحاج، وأنظمة دعم اتخاذ القرار والخطط التشغيلية لمشاريع الحج.

وتضمنت الاتفاقية تقديم دراسات استشارية حول مشروع تحسين تجربة الحجاج باستخدام تحليل الصور المتقدم لحجاج فئة (vip) بمخيمات مشعري منى وعرفات، ومراقبة أداء النقل الترددي للحجاج بين المشاعر المقدسة داخل الطريق الترددي رقم٩، إضافة إلى دراسة الخطط التشغيلية والحلول التقنية لمشروع نقل ومناولة وتوصيل الأغذية المعقمة للحجاج بمشعر منى.

بدوره، أثنى مدير المبادرات في المؤسسة، الدكتور وائل حلبي، على دور المعهد الريادي فيما يتعلق بالاستشارات والدراسات في خدمات الحج والعمرة، كما أشاد عضو مجلس الادارة في المؤسسة والمشرف على قطاع النقل، المهندس عادل قاري، بالتصورات المبدئية لمخرجات الاتفاقية في استحداث تقنيات وخطط تشغيلية متقدمة، تساهم في إثراء تجربة الحاج والمعتمر وخدمته بشكل أفضل.

من جهته بين الدكتور أكرم نور رئيس وحدة نظم التخطيط ودعم اتخاذ القرار أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن دراسات المعهد التي يجريها للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وفق رؤية المملكة. // انتهى // 18:04ت م 0126





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