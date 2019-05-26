السعودية اليوم/ جامعة الأميرة نورة تطلق 76 ورشة عمل ولقاء حوارياً في البرامج الصيفية



الرياض 21 رمضان 1440 الموافق 26 مايو 2019 واس

تطلق جامعة الأميرة نورة ممثلة في وكالة الجامعة للدعم الأكاديمي والخدمات الطلابية في الفترة من 13 / 10 / 1440 هـ إلى 30 / 10 / 1440هـ حزمة من البرامج الإثرائية الصيفية للطالبات المتفوقات في المرحلة الثانوية، ولطالبات الجامعات المتفوقات، وذلك انطلاقاً من دور الجامعة في خدمة المجتمعومسؤوليتها في تنمية المهارات وتحفيز الفكر الإبداعي.

وأوضحت وكيلة الجامعة للدعم الأكاديمي والخدمات الطلابية الدكتورة فائزة بنت محمد الفائز أن البرامج الإثرائية الصيفية ستعقد للعام الرابع على التوالي كمبادرة تهدف إلى تفعيل دور الجامعات في المجتمع والمشاركة الفعلية في تنمية ما يحقق تطلعات رؤية المملكة العربية

وبينت الفائز أن البرنامج الثاني استهدف طالبات الجامعة المتفوقات والحاصلات على معدل تراكمي 4.75 من 5 كبادرة من الجامعة لتشجيعهن على الاستمرار بالتفوق، حيث استضافت الجامعة متفوقات من جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز الصحية وجامعة الملك سعود، وكذلك جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية للعام الثاني على التوالي، منوهة إلى أنه تم لأول مرة استقبال طالبات جامعة الطائف وذلك من مبدأ التبادل المعرفي بين الجامعات.

وتابعت الفائز أما عن البرنامج الثالث فإنه موجه للفئات من عمر 5-18 سنة، وقد بدأ التسجيل فيه من خلال صفحة وكالة الجامعة للدعم الأكاديمي والخدمات الطلابية على الموقع الإلكتروني للجامعة، وقد تم إعداد خطة تدريبية متميزة لكل البرامج، تهدف لتعزيز قدرات و مهارات الطالبات المشاركات وفق احتياجاتهن وقدراتهن، حيث ستتلقى الطالبة مجموعة متكاملة من الورش التدريبية والعملية التي تهدف إلى تطوير الذات وتمكينهن من بناء علاقات اجتماعية إيجابية، وتنمية مهارات القيادة، و تحفيز التفكير الإبداعي و تزويدهن بأساسيات بناء وبرمجة الروبوت، و كيفية تصميم التطبيقات الذكية، كذلك إنشاء العروض التقديمية باستخدام أحدث البرامج في هذا المجال، بالإضافة إلى تعزيز مفهوم العمل التطوعي وتطوير مهاراته، وتنمية الوعي الغذائي الصحي، و تعميق مفهوم الحفاظ على البيئة، وكذلك اللقاءات الحوارية التوعوية، مشيرة إلى أنه تم تخصيص برنامج للطالبات لمزاولة

وكشفت الفائز أن عدد الدورات التدريبية التي ستقدم من خلال هذه البرامج بلغ ما يقارب 76 ورشة عمل ولقاء حواريا يقدمها نخبة من أعضاء هيئة التدريس والمدربين المعتمدين من منسوبات جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، كذلك سيشارك من خارج الجامعة أعضاء من وزارة التعليم، وزارة الصحة، وزارة البيئة والمياه والزراعة، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ومعهد الإدارة العامة، جامعة نايف للعلوم الأمنية، بالإضافة إلى مجموعة من الشركاء ومنهم شركةORACLE، شركة المراعي، ومديرية مكافحة المخدرات، جمعية حرفة.

//انتهى//

18:03ت م

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الرياض 21 رمضان 1440 الموافق 26 مايو 2019 واستطلق جامعة الأميرة نورة ممثلة في وكالة الجامعة للدعم الأكاديمي والخدمات الطلابية في الفترة من 13 / 10 / 1440 هـ إلى 30 / 10 / 1440هـ حزمة من البرامج الإثرائية الصيفية للطالبات المتفوقات في المرحلة الثانوية، ولطالبات الجامعات المتفوقات، وذلك انطلاقاً من دور الجامعة في خدمة المجتمعومسؤوليتها في تنمية المهارات وتحفيز الفكر الإبداعي.وأوضحت وكيلة الجامعة للدعم الأكاديمي والخدمات الطلابية الدكتورة فائزة بنت محمد الفائز أن البرامج الإثرائية الصيفية ستعقد للعام الرابع على التوالي كمبادرة تهدف إلى تفعيل دور الجامعات في المجتمع والمشاركة الفعلية في تنمية ما يحقق تطلعات رؤية المملكة العربية السعودية (٢٠٣٠) المتضمنة ترسيخ القيم الإيجابية في شخصيات الطالبات بإكسابهن المهارات الفعالة ليكن ذوات شخصيات مستقلة تتصف بروح المبادرة والمثابرة والقيادة، حيث تم العمل على استقطاب الطالبات المتفوقات في كافة المدارس الثانوية في مدينة الرياض.وبينت الفائز أن البرنامج الثاني استهدف طالبات الجامعة المتفوقات والحاصلات على معدل تراكمي 4.75 من 5 كبادرة من الجامعة لتشجيعهن على الاستمرار بالتفوق، حيث استضافت الجامعة متفوقات من جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز الصحية وجامعة الملك سعود، وكذلك جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية للعام الثاني على التوالي، منوهة إلى أنه تم لأول مرة استقبال طالبات جامعة الطائف وذلك من مبدأ التبادل المعرفي بين الجامعات.وتابعت الفائز أما عن البرنامج الثالث فإنه موجه للفئات من عمر 5-18 سنة، وقد بدأ التسجيل فيه من خلال صفحة وكالة الجامعة للدعم الأكاديمي والخدمات الطلابية على الموقع الإلكتروني للجامعة، وقد تم إعداد خطة تدريبية متميزة لكل البرامج، تهدف لتعزيز قدرات و مهارات الطالبات المشاركات وفق احتياجاتهن وقدراتهن، حيث ستتلقى الطالبة مجموعة متكاملة من الورش التدريبية والعملية التي تهدف إلى تطوير الذات وتمكينهن من بناء علاقات اجتماعية إيجابية، وتنمية مهارات القيادة، و تحفيز التفكير الإبداعي و تزويدهن بأساسيات بناء وبرمجة الروبوت، و كيفية تصميم التطبيقات الذكية، كذلك إنشاء العروض التقديمية باستخدام أحدث البرامج في هذا المجال، بالإضافة إلى تعزيز مفهوم العمل التطوعي وتطوير مهاراته، وتنمية الوعي الغذائي الصحي، و تعميق مفهوم الحفاظ على البيئة، وكذلك اللقاءات الحوارية التوعوية، مشيرة إلى أنه تم تخصيص برنامج للطالبات لمزاولة الرياضة في المركز الرياضي الترفيهي، الذي يضم صالات رياضية متكاملة بإشراف مدربات مؤهلات لإعطاء أنواع مختلفة من الرياضة و بإشراف طبي مباشر.وكشفت الفائز أن عدد الدورات التدريبية التي ستقدم من خلال هذه البرامج بلغ ما يقارب 76 ورشة عمل ولقاء حواريا يقدمها نخبة من أعضاء هيئة التدريس والمدربين المعتمدين من منسوبات جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، كذلك سيشارك من خارج الجامعة أعضاء من وزارة التعليم، وزارة الصحة، وزارة البيئة والمياه والزراعة، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ومعهد الإدارة العامة، جامعة نايف للعلوم الأمنية، بالإضافة إلى مجموعة من الشركاء ومنهم شركةORACLE، شركة المراعي، ومديرية مكافحة المخدرات، جمعية حرفة.//انتهى//18:03ت م0125

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.