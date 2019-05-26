

الباحة 21 رمضان 1440 هـ الموافق 26 مايو 2019 م واس

وجه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة ، جميع أفرع البنوك والمصارف بالمنطقة بأهمية تغذية ماكينات الصِّرافة الآلية في الطرقات الرئيسية وداخل مدن المنطقة والمحافظات والأماكن التى تشهد كثافة سكانية بالنقود خصوصاً في فترة الإجازات الرسمية وإجازة عيد الفطر المبارك لهذا العام .

وأكد سموه أهمية المتابعة المستمرة لتلك التغذية وسد النقص إن وجد في أسرع وقت.

ويأتي ذلك التوجيه حرصاً من سموه على راحة المواطنين والمقيمين وزوار المنطقة وتلبية احتياجاتهم لعيد الفطر المبارك.

// انتهى //

18:01ت م

0124





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمير الباحة يوجه أفرع البنوك والمصارف بالمنطقة بأهمية تغذية ماكينات الصرافة الآلية بالنقود خلال إجازة عيد الفطر المبارك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.