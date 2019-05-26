السعودية اليوم / الأرصاد تنبه من هطول أمطار على محافظات منطقة مكة المكرمة



جدة 21 رمضان 1440 هـ الموافق 26 مايو 2019 م واس

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم، من نشاط في الرياح السطحية، يُصاحبها هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرمة.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تشمل كلاً من مكة المكرمة وبعض محافظاتها المتمثلة في الطائف، والعرضيات، وتربه، ورنيه، وميسان تستمر حتى الثامنة مساءً.

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17:44ت م

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