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انت الان تتابع تفاصيل خبر السعودية تقول إنها أسقطت طائرة حوثية مسيرة والان مع التفاصيل
خالد سلمان - الرياض في الأحد 26 مايو 2019 06:50 مساءً - أكد التحالف السعودي الإماراتي، اليوم الأحد، أن الدفاعات الجوية أسقطت طائرة مسيرة، كانت تحمل متفجرات، وأطلقها الحوثيون باتجاه مطار الملك عبد الله في جازان جنوبي المملكة.
وقال المتحدث باسم قوات التحالف في اليمن تركي المالكي في تصريح له، اليوم الأحد: إن "قوات الدفاع الجوي السعودي تمكنت من اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة تحمل متفجرات أطلقها الحوثيون في محاولة لاستهداف مطار الملك عبد الله بجازان".
وأضاف، في تصريح له، نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"،: إن "الحوثيين استهدفوا المطار الذي يستخدمه آلاف المواطنين المدنيين والمقيمين يومياً دون أي مراعاة للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية والذي يعطي حماية خاصة للأعيان المدنية".
ومنذ أيام، تستهدف ميليشيات الحوثي، منشآت حيوية في السعودية، بطائرات مسيرة، حيث أقر التحالف السعودي الإماراتي قصف الحوثيين أهدافاً حيوياً في مدينة نجران جنوب المملكة، بطائرات محملة متفجرات.
وتقود السعودية تحالفاً عسكرياً لدعم قوات الحكومة اليمنية، لاستعادة حكم البلاد منذ 26 مارس 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.
وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.
كما أسفر، بحسب إحصائيات هيئات ومنظمات أممية، عن مقتل وإصابة عشرات الآلاف من المدنيين، فضلاً عن تردي الأوضاع الإنسانية وتفشي الأمراض والأوبئة خاصة الكوليرا، وتراجع حجم الاحتياطيات النقدية.
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