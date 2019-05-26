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فيديو.. الكلباني : المرأة دورها كبير في الدنيا والآخرة
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد الشيخ عادل الكلباني أن المرأة لها دور كبير، سواء في الحياة الدنيا أو في الحياة الآخرة.
وقال الكلباني في برنامجه اليومي على قناة SBC: إن المرأة في التاريخ وفي كل مكان وزمان وفي كل المجتمعات المسلمة وغير المسلمة لها دور كبير.
ولفت إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بالنساء خيرًا في حجة الوداع التي تعد أكبر تجمع بمقاييس ذاك الزمن.
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