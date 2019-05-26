شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الجوف يُوجِّه بإنجاز طريق الملك سعود خلال 3 أشهر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات)

وجَّه نائب أمير منطقة الجوف الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز، رئيس اللجنة العليا لدعم ومساندة المشاريع، بإنهاء إجراءات استكمال طريق الملك سعود في مدينة سكاكا.

جاء ذلك عقب اجتماعه بأمين المنطقة المهندس درويش بن علي الغامدي، حيث أكد على أمانة المنطقة فتح الطريق خلال ثلاثة أشهر من اليوم.

ولفت إلى أن طريق الملك سعود يعتبر من الطرق الهامة بمدينة سكاكا، حيث يُشكِّل شريان المدينة ويساعد على تخفيف الحركة على طريق الملك عبدالعزيز الذي يربط مدينة سكاكا من الشمال إلى الجنوب.