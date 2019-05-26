، 31 ألف وجبة فائض سفر الحرم وبهذه الطريقة يتم توزيعها على المساجد ،

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بلغ إجمالي فائض الطعام الذي جمعته جمعية إكرام لحفظ الطعام، في المسجد الحرام والمنطقة المركزية خلال العشرين يومًا الماضية من شهر رمضان المبارك الجاري؛ أكثر من 31 ألف وجبة.
وينتشر 256 شابًّا وشابة يوميًّا لجمع الفائض وحفظ النعمة، في 19 موقعًا، جاءت على النحو الآتي: 6 مواقع بالساحة الشرقية من المسجد الحرام، و4 مواقع عند باب الملك عبدالعزيز، وموقعان عند باب العمرة، وأربعة مواقع عند باب 84، وثلاثة مواقع في توسعة الملك عبدالله.
وبلغ إجمالي الفائض الذي تم جمعه من بداية شهر رمضان المبارك وحتى العشرين من الشهر نفسه (31758) وجبة.
ويذهب فائض الساحات بالمسجد الحرام إلى سفر إفطار الصائمين بالمساجد في اليوم التالي، بينما فائض إفطار الفنادق يتم توزيعه على المعتمرين وزوار المسجد الحرام، فيما تتمركز سيارات جمع الفائض في ثلاثة مواقع، في الشبيكة ومدخل أجياد الساحة الشرقية.
من جانبه أكد مدير جمعية إكرام لحفظ الطعام أحمد المطرفي، إن ما تقوم به جمعية إكرام في ساحات المسجد الحرام والمنطقة المركزية بالتعاون مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام، وبإشراف من لجنة السقاية والرفادة؛ من صميم ديننا الإسلامي الحنيف وأوامر حكومتنا الرشيدة في التقليل من الهدر والنفايات.
ولفت "المطرفي" إلى أن سفر إفطار الصائمين من الصور المشرفة للمملكة؛ لذا يجب العناية بها والحرص على التعامل النموذجي مع الفائض المتبقي منها.
31 ألف وجبة فائض سفر الحرم وبهذه الطريقة يتم توزيعها على المساجدعبدالرزاق البجالي الخليج 365 2019-05-26
بلغ إجمالي فائض الطعام الذي جمعته جمعية إكرام لحفظ الطعام، في المسجد الحرام والمنطقة المركزية خلال العشرين يومًا الماضية من شهر رمضان المبارك الجاري؛ أكثر من 31 ألف وجبة.
وينتشر 256 شابًّا وشابة يوميًّا لجمع الفائض وحفظ النعمة، في 19 موقعًا، جاءت على النحو الآتي: 6 مواقع بالساحة الشرقية من المسجد الحرام، و4 مواقع عند باب الملك عبدالعزيز، وموقعان عند باب العمرة، وأربعة مواقع عند باب 84، وثلاثة مواقع في توسعة الملك عبدالله.
وبلغ إجمالي الفائض الذي تم جمعه من بداية شهر رمضان المبارك وحتى العشرين من الشهر نفسه (31758) وجبة.
ويذهب فائض الساحات بالمسجد الحرام إلى سفر إفطار الصائمين بالمساجد في اليوم التالي، بينما فائض إفطار الفنادق يتم توزيعه على المعتمرين وزوار المسجد الحرام، فيما تتمركز سيارات جمع الفائض في ثلاثة مواقع، في الشبيكة ومدخل أجياد الساحة الشرقية.
من جانبه أكد مدير جمعية إكرام لحفظ الطعام أحمد المطرفي، إن ما تقوم به جمعية إكرام في ساحات المسجد الحرام والمنطقة المركزية بالتعاون مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام، وبإشراف من لجنة السقاية والرفادة؛ من صميم ديننا الإسلامي الحنيف وأوامر حكومتنا الرشيدة في التقليل من الهدر والنفايات.
ولفت "المطرفي" إلى أن سفر إفطار الصائمين من الصور المشرفة للمملكة؛ لذا يجب العناية بها والحرص على التعامل النموذجي مع الفائض المتبقي منها.
26 مايو 2019 - 21 رمضان 1440
06:16 PM
خلال 20 يومًا من رمضان .. وعبر 250 شابًّا وشابة في 19 موقعًا
بلغ إجمالي فائض الطعام الذي جمعته جمعية إكرام لحفظ الطعام، في المسجد الحرام والمنطقة المركزية خلال العشرين يومًا الماضية من شهر رمضان المبارك الجاري؛ أكثر من 31 ألف وجبة.
وينتشر 256 شابًّا وشابة يوميًّا لجمع الفائض وحفظ النعمة، في 19 موقعًا، جاءت على النحو الآتي: 6 مواقع بالساحة الشرقية من المسجد الحرام، و4 مواقع عند باب الملك عبدالعزيز، وموقعان عند باب العمرة، وأربعة مواقع عند باب 84، وثلاثة مواقع في توسعة الملك عبدالله.
وبلغ إجمالي الفائض الذي تم جمعه من بداية شهر رمضان المبارك وحتى العشرين من الشهر نفسه (31758) وجبة.
ويذهب فائض الساحات بالمسجد الحرام إلى سفر إفطار الصائمين بالمساجد في اليوم التالي، بينما فائض إفطار الفنادق يتم توزيعه على المعتمرين وزوار المسجد الحرام، فيما تتمركز سيارات جمع الفائض في ثلاثة مواقع، في الشبيكة ومدخل أجياد الساحة الشرقية.
من جانبه أكد مدير جمعية إكرام لحفظ الطعام أحمد المطرفي، إن ما تقوم به جمعية إكرام في ساحات المسجد الحرام والمنطقة المركزية بالتعاون مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام، وبإشراف من لجنة السقاية والرفادة؛ من صميم ديننا الإسلامي الحنيف وأوامر حكومتنا الرشيدة في التقليل من الهدر والنفايات.
ولفت "المطرفي" إلى أن سفر إفطار الصائمين من الصور المشرفة للمملكة؛ لذا يجب العناية بها والحرص على التعامل النموذجي مع الفائض المتبقي منها.
، 31 ألف وجبة فائض سفر الحرم وبهذه الطريقة يتم توزيعها على المساجد ،
المصدر : الخليج 365
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