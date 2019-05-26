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نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، اليوم، من نشاط في الرياح السطحية، يُصاحبها هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرمة.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تشمل كلًّا من: مكة المكرمة، وبعض محافظاتها المتمثلة في: الطائف، والعرضيات، وتربة، ورنية، وميسان، تستمر حتى الثامنة مساءً.
تنبيه "الأرصاد": هطول أمطار على محافظات مكة المكرمةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-05-26
نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، اليوم، من نشاط في الرياح السطحية، يُصاحبها هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرمة.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تشمل كلًّا من: مكة المكرمة، وبعض محافظاتها المتمثلة في: الطائف، والعرضيات، وتربة، ورنية، وميسان، تستمر حتى الثامنة مساءً.
26 مايو 2019 - 21 رمضان 1440
06:11 PM
من متوسطة إلى غزيرة .. تستمر حتى الثامنة مساءً
نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، اليوم، من نشاط في الرياح السطحية، يُصاحبها هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرمة.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تشمل كلًّا من: مكة المكرمة، وبعض محافظاتها المتمثلة في: الطائف، والعرضيات، وتربة، ورنية، وميسان، تستمر حتى الثامنة مساءً.
، تنبيه "الأرصاد": هطول أمطار على محافظات مكة المكرمة ،
المصدر : الخليج 365
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