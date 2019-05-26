، تنبيه "الأرصاد": هطول أمطار على محافظات مكة المكرمة ،

محمد بن مسعود - الدمام - من متوسطة إلى غزيرة .. تستمر حتى الثامنة مساءً

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، اليوم، من نشاط في الرياح السطحية، يُصاحبها هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرمة.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تشمل كلًّا من: مكة المكرمة، وبعض محافظاتها المتمثلة في: الطائف، والعرضيات، وتربة، ورنية، وميسان، تستمر حتى الثامنة مساءً.