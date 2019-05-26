، إصابة 26 معتمراً في حادث مروري بين حافلتين على طريق المدينة- مكة ،

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أصيب 26 معتمراً بحادث تصادم وقع بين حافلتين، على طريق المدينة المنورة، باتجاه مكة قبل الضبط الأمني بالنورية، فيما علمت "الخليج 365" أن جميع المصابين من الجنسيتين الجزائرية والباكستانية .
وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة بالعاصمة المقدسة عبدالعزيز بادومان أن غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة في الساعة ١:٥٥ من فجر اليوم الأحد بلاغاً من العمليات الموحدة 911 يفيد بوجود حادث تصادم باص في النورية طريق مكة المدينة، وبه عدد من المصابين، وفور تلقي البلاغ تم توجيه 11 فرقة إسعافية بقيادة مدير القيادة الميدانية غازي الشنبري.
وأضاف "بادومان" أنه عند وصول أول فرقة إلى الموقع تبين وجود 26 إصابة تراوحت بين المتوسطة والبسيطة، تم تقديم الخدمة الإسعافية لها، ونُقِلت 23 إصابة إلى كل من مستشفى الملك عبدالعزيز ومستشفى حراء العام، وإصابتان نُقِلتا عن طريق فرقة الصحة، وإصابة رفضت النقل إلى المستشفى.
فيما شاركت فرقتان من الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة قسم إدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي في نقل إصابتين إلى مستشفيات مكة.
وعلمت "الخليج 365" أن المصابين جميعهم 3 من الجنسية الجزائرية و23 من الجنسية الباكستانية، فيما باشر قسم الحوادث بالمرور لمعرفة مسببات الحادث والتحقيق بحكم الاختصاص.
إصابة 26 معتمراً في حادث مروري بين حافلتين على طريق المدينة- مكةهادي العصيمي الخليج 365 2019-05-26
أصيب 26 معتمراً بحادث تصادم وقع بين حافلتين، على طريق المدينة المنورة، باتجاه مكة قبل الضبط الأمني بالنورية، فيما علمت "الخليج 365" أن جميع المصابين من الجنسيتين الجزائرية والباكستانية .
وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة بالعاصمة المقدسة عبدالعزيز بادومان أن غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة في الساعة ١:٥٥ من فجر اليوم الأحد بلاغاً من العمليات الموحدة 911 يفيد بوجود حادث تصادم باص في النورية طريق مكة المدينة، وبه عدد من المصابين، وفور تلقي البلاغ تم توجيه 11 فرقة إسعافية بقيادة مدير القيادة الميدانية غازي الشنبري.
وأضاف "بادومان" أنه عند وصول أول فرقة إلى الموقع تبين وجود 26 إصابة تراوحت بين المتوسطة والبسيطة، تم تقديم الخدمة الإسعافية لها، ونُقِلت 23 إصابة إلى كل من مستشفى الملك عبدالعزيز ومستشفى حراء العام، وإصابتان نُقِلتا عن طريق فرقة الصحة، وإصابة رفضت النقل إلى المستشفى.
فيما شاركت فرقتان من الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة قسم إدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي في نقل إصابتين إلى مستشفيات مكة.
وعلمت "الخليج 365" أن المصابين جميعهم 3 من الجنسية الجزائرية و23 من الجنسية الباكستانية، فيما باشر قسم الحوادث بالمرور لمعرفة مسببات الحادث والتحقيق بحكم الاختصاص.
26 مايو 2019 - 21 رمضان 1440
05:50 PM
مصادر" الخليج 365": جميع المصابين من الجنسيتين الجزائرية والباكستانية
أصيب 26 معتمراً بحادث تصادم وقع بين حافلتين، على طريق المدينة المنورة، باتجاه مكة قبل الضبط الأمني بالنورية، فيما علمت "الخليج 365" أن جميع المصابين من الجنسيتين الجزائرية والباكستانية .
وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة بالعاصمة المقدسة عبدالعزيز بادومان أن غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة في الساعة ١:٥٥ من فجر اليوم الأحد بلاغاً من العمليات الموحدة 911 يفيد بوجود حادث تصادم باص في النورية طريق مكة المدينة، وبه عدد من المصابين، وفور تلقي البلاغ تم توجيه 11 فرقة إسعافية بقيادة مدير القيادة الميدانية غازي الشنبري.
وأضاف "بادومان" أنه عند وصول أول فرقة إلى الموقع تبين وجود 26 إصابة تراوحت بين المتوسطة والبسيطة، تم تقديم الخدمة الإسعافية لها، ونُقِلت 23 إصابة إلى كل من مستشفى الملك عبدالعزيز ومستشفى حراء العام، وإصابتان نُقِلتا عن طريق فرقة الصحة، وإصابة رفضت النقل إلى المستشفى.
فيما شاركت فرقتان من الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة قسم إدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي في نقل إصابتين إلى مستشفيات مكة.
وعلمت "الخليج 365" أن المصابين جميعهم 3 من الجنسية الجزائرية و23 من الجنسية الباكستانية، فيما باشر قسم الحوادث بالمرور لمعرفة مسببات الحادث والتحقيق بحكم الاختصاص.
، إصابة 26 معتمراً في حادث مروري بين حافلتين على طريق المدينة- مكة ،
المصدر : الخليج 365
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