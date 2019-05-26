انت الان تتابع تفاصيل خبر بيروت.. ضبط سعودي بحوزته 10 كغ مخدرات والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 26 مايو 2019 05:52 مساءً - أوقف جهاز أمن مطار بيروت، اليوم الأحد، مواطناً سعودياً، بحوزته نحو 10 كيلوغرامات من مخدر الكبتاغون، عندما كان يعتزم السفر إلى الإمارات.

وجرت عملية توقيف المهرب السعودي بالتعاون بين جهاز أمن المطار ومخابرات الجيش اللبناني، وفق ما ذكرت الوكالة الوطنية الرسمية في البلاد.

وقبل أشهر أصدرت محكمة لبنانية حكماً بالسجن على الأمير السعودي عبد المحسن بن وليد آل سعود الذي عرف خلال السنوات الماضية بـ"أمير الكبتاغون".

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وبعد 3 سنوات أصدرت محكمة جنايات لبنانية عليه حكماً بالسجن ست سنوات وغرامة مالية قدرها 6.6 آلاف دولار بعد إدانته بتهريب 1900 كغ من حبوب الكبتاغون.

وأنزل القاضي العقوبة ذاتها بوكيل الأمير يحيى الشمري، علماً بأن القاضي أدانهما بتهمة الاتجار بالمخدرات.

وكان الأمير المذكور يعد لنقل كمية كبيرة جداً من "الكبتاغون" إلى منطقة حائل السعودية بطائرة خاصة استأجرها، لكنه ضُبط لدى فحص حقائبه في المطار.