انت الان تتابع تفاصيل خبر بالصور: إصابة 26 معتمراً بحادث سير قرب مكة والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 26 مايو 2019 05:52 مساءً - أصيب 26 معتمراً بجروح مختلفة، إثر تصادم حافلة ركاب على طريق مكة المكرمة - المدينة المنورة.

وقالت صحيفة "الرياض"، اليوم الأحد: إن غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر تلقت بلاغاً يفيد بسقوط مصابين في حادث سير لحافلة في "النورية" على طريق مكة - المدينة.

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وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة، عبد العزيز بادومان، أنه عند وصول أول فرقة إلى الموقع تبين وجود 26 معتمراً مصاباً تراوحت إصاباتهم بين المتوسطة والبسيطة.

وأشار بادومان إلى أنه تم تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين، ونقل 23 منهم إلى مستشفى الملك عبد العزيز ومستشفى حراء العام.