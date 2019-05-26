انت الان تتابع تفاصيل خبر تراجع أرباح الشركات الخليجية 4.7% في الربع الأول من 2019 والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 26 مايو 2019 05:52 مساءً - أظهر تقرير متخصص، اليوم الأحد، تراجع إجمالي أرباح الشركات المدرجة في بورصات دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 4.7% في الربع الأول 2019 على أساس سنوي.

وحسب تقرير شركة كامكو الكويتية (بنك استثمار)، انخفضت أرباح الشركات الخليجية إلى 17 مليار دولار خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في مارس الماضي.

وكانت أرباح الشركات الخليجية المدرجة بأسواق المال سجلت 17.9 مليار دولار بالربع الأول 2018.

وذكر التقرير أن البورصات الخليجية، باستثناء سوقي الكويت ودبي، شهدت تراجعاً بالأرباح المسجلة في الربع الأول 2019.

في حين شهدت بورصة البحرين أعلى معدل تراجع في الأرباح على أساس سنوي، بنسبة 20.8% بإجمالي أرباح 485.4 مليون دولار.

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وأوضح التقرير أن الشركات السعودية، وتشكل نحو 36.9% من إجمالي الأرباح الفصلية للشركات المدرجة في البورصات الخليجية، جاء بالمرتبة الثانية من حيث التراجع بالأرباح بنسبة 9.2% بالربع الأول إلى 6.3 مليارات دولار.

كما انخفض إجمالي صافي ربح الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال الفترة بنسبة 2.6% إلى 2.6 مليار دولار، مقارنة بـ2.7 مليار دولار في الفترة المقارنة من 2018.

أما بورصة قطر فسجلت تراجعاً بنسبة 4.1% إلى 2.88 مليار دولار بالربع الأول على أساس سنوي.

فيما انخفض إجمالي الأرباح الصافية للشركات المدرجة في سوق مسقط للأوراق المالية بنسبة 3.7% إلى 421.6 مليون دولار خلال نفس الفترة.

في المقابل، ارتفعت أرباح الشركات المدرجة في بورصة الكويت، بنسبة 6.6% في الربع الأول إلى 1.67 مليار دولار، مقابل 1.56 مليار دولار بالفترة المماثلة من 2018.

وأفاد التقرير أن أرباح شركات سوق دبي المالي سجلت ارتفاعاً متواضعاً بنسبة 1.4% بالربع الأول، وبلغت 2.7 مليار دولار، مقابل 2.6 مليار دولار بالفترة المقارنة من العام الماضي.