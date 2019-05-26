2019-05-26

حفر الباطن تسجل أعلى درجة حرارة بين المدن السعودية .. غدًا

متابعات الخليج 365 - حفر الباطن

توقع مركز طقس العرب أن يكون الطقس معتدلًا إلى دافئ ومائلًا للحرارة في شمال وغرب المملكة، ولطيفًا فوق الجبال الليلة.

كما توقع أن تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة. ويتوقع هطول زخات رعدية في جنوب غرب المملكة.

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من جانبها توقعت الهيئة العامة للأرصاد أن يستمر هطول الأمطار الرعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على مناطق نجران، جازان، عسير والباحة، تمتد إلى مكة الكرمة ومرتفعاتها يوم غد الاثنين.

كما يتوقع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة رياح نشطة على مرتفعات منطقة المدينة المنورة، في حين تكون السماء غائمة جزئيًّا معظم مناطق المملكة.

كما توقعت الأرصاد أن تسجل حفر الباطن غدًا أعلى درجة حرارة عظمى مقدارها 43 درجة، فيما تأتي المدينة المنورة والأحساء في المركز الثاني بـ42 درجة.