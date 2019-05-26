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الأسهم السعودية تخسر 170 نقطة عند الإغلاق
متابعات الخليج 365 - واس
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 170.97 نقطة ليقفل عند مستوى 8360.19 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.9 مليار ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 100 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 90 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 21 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 161 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات التأمين العربية، والمتطورة، ورعاية, والجماعي, وهرفي للأغذية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات صافولا، والمراكز, وسبكيم العالمية, وولاء، والخدمات الأرضية فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.80% و 6.17% .
فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، والراجحي, وكيان السعودية، والمراكز هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي, وسابك, والإنماء، ودار الأركان، والأهلي هي الأكثر نشاطا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 33.34 نقطة ليقفل عند مستوى 3464.47 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 400 ألف ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 20 ألف سهم تقاسمتها 60 صفقة.
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