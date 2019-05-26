2019-05-26

وزارة الدفاع تضع 11 شرطًا لـ التجنيد الموحد في القوات المسلحة .. هنا رابط التقديم

متابعات الخليج 365 - الرياض

بدأت وزارة الدفاع، مُمثلة بالإدارة العامة للقبول والتجنيد للقوات المسلحة، اليوم الأحد الموافق 21 رمضان 1440هـ، فتح بوابة القبول والتجنيد الموحد للقوات المسلحة وأفرعها تلقي طلبات لالتحاق في الخدمة العسكرية من رتبة (جندي) إلى رتبة (رقيب).

واشترطت وزارة الدفاع على راغبي التسجيل في التجنيد الموحد ما يلي:

أن يكون سعودي الأصل والمنشأ، ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.

أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

ألا يقل عمره عن سبعة عشر عامًا ولا يزيد على أربعين عامًا.

ألا يكون موظفًا في أي جهة حكومية.

أن تتوفر في الفرد الفني المؤهلات التي تحددها اللائحة التنفيذية؛ بأن يحصل على المؤهلات العلمية المطلوبة للوظيفة.

ألا يكون متزوجًا من غير سعودية.

ألا يكون قد فصل من القطاعات العسكرية، ولم يسبق له الالتحاق بالخدمة العسكرية.

اجتياز المقابلة الشخصية واختبار اللياقة البدنية واختبار التخصص.

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أن يتناسب طول المتقدم مع وزنه؛ بحيث يكون الحد الأدنى للطول (160) سم.

أن يكون لائقًا طبيًّا للخدمة العسكرية.

أن يجتاز جميع إجراءات واختبارات القبول وفقًا للشروط المحددة.

وأوضحت وزارة الدفاع أن التقديم متاح عبر بوابة القبول الموحد على الرابط التالي: (هنا)

مواقع مراكز التجنيد في المملكة

مركز القبول والتجنيد بالمنطقة الغربية / جدة (هنا)

مركز القبول والتجنيد بالمنطقة الوسطى / الخرج مقابل البوابه العسكريه رقم ٣ (هنا)

مركز القبول والتجنيد بالمنطقة الشمالية / حفر الباطن (هنا)

مركز القبول والتجنيد بالمنطقة الشمالية الغربية /تبوك (هنا)

مركز القبول والتجنيد بالمنطقة الشرقية / الظهران بالقرب من الدمام (هنا)

مركز القبول والتجنيد بمنطقة الطائف قيادة منطقة الطائف (هنا)

مركز القبول والتجنيد بالمنطقة الجنوبية/خميس مشيط (هنا)