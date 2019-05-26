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الان تتابع النيابة العامة: إنجاز 3641 قضية في أسبوع والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365
كشفت النيابة العامة، في تغريدة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، اليوم الأحد، عن الجهود التي بذلتها في أسبوع، خلال الفترة من 14/9/1440 حتى 20/9/1440 هجريا، وجاءت كالتالي:
– بلغ عدد القضايا الواردة لفروع ودوائر النيابة العامة 3933 قضية.
– إنجاز 3641 قضية.
– عدد الإجراءات التي قام بها أعضاء النيابة العامة وصل إلى 73042.
– عدد القضايا المحالة للمحاكم برفع الدعوى العامة بلغ 2250 قضية.
– عدد الأعضاء في فروع ودوائر النيابة العامة وصل إلى 2606.
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