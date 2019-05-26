رابط الاستعلام عن موظف سعودي مسجل برقم الهوية 1440 عبر التأمينات الاجتماعية السعودية

رابط الاستعلام عن موظف سعودي مسجل، ومن سلسلة مقالاتنا عن هيئة التأمينات الاجتماعية السعودية نقدم لكم في هذه المقالة خطوات خدمة جديدة، وهي الاستعلام عن موظف سعودي مسجل بالتأمينات الاجتماعية، وذلك بإدخال رقم الهوية الوطنية للمواطن السعودي .

استعلام عن موظف سعودي مسجل

حيث تقدم هيئة التأمينات الاجتماعية السعودية العديد من خدماتها أون لاين، من خلال شبكة الأنترنت حرصا منها علي توفير الوقت والجهود للمواطن السعودي، وحتي لا يتكبد عناء الذهاب إلي مكاتب الهيئة للاستعلام عن موظف سعودي مسجل بالتأمينات الاجتماعية السعودية .

وفائدة الاستعلام عن موظف سعودي مسجل بالتأمينات الاجتماعية السعودية، تمكنه من إعلامه بأنه مشترك بنظام التأمينات الاجتماعية السعودية أم لا، ولأنه هناك بعض المؤسسات السعودية التي تقوم بخداع الموظف السعودي، حيث تضم رقم هويته الوطنية ضمن موظفيها، ولكن لا يحق له صرف الراتب وهذا ما يسمي بالسعودية، حيث تلزم الحكومة السعودية كل مؤسساتها وشركاتها بتوظيف نسبة معينة من موظفيها بالجنسية السعودية، دعما منهم للمواطن السعودي، وهناك فائدة آخري، وهي لصاحب العمل انه يتأكد من أن المواطن غير مسجل بمؤسسة آخري .

اقرأ أيضاً

رابط استعلام عن موظف سعودي مسجل

خطوات الاستعلام عن موظف سعودي برقم الهوية مسجل في التأمينات الاجتماعية:

الدخول علي الموقع الرسمي للتأمينات الاجتماعية.

الدخول علي التحقق من الاشتراك بنظام التأمينات.

إدخال رقم السجل المدني أو الهوية الوطنية.

تظهر النتيجة أما انه مسجل وقائم بالعمل أو انه غير مسجل .

← إقرأ أيضاً: