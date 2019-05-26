شكرا لقرائتكم خبر عن بدر بن سلطان يستقبل ولي عهد دبي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة) وصل إلى جدة اليوم صاحب السمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ، ولي عهد إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة. وصل إلى جدة اليوم صاحب السمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ، ولي عهد إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة. وكان في استقباله لدى وصوله مطار الملك عبدالعزيز الدولي نائب أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، وسفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان ، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد العتيبي , ومدير مطار الملك عبدالعزيز الدولي عصام نور , ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن عبدالله بن ظافر .



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