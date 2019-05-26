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العثور على مفقودي وادي السني أحدهما على قيد الحياة

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

عثرت فرق الدفاع المدني في أضم اليوم (الأحد)، على مفقودي وادي السني بعد أن جرفتهما المياه.

وأوضح الدفاع المدني عبر «تويتر»، أن أحد المفقودين عُثر عليه على بعد 800 متر وهو على قيد الحياه، فيما عثر على الآخر متوفٍ على بعد 15كم.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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