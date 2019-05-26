شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على مفقودي وادي السني أحدهما على قيد الحياة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

عثرت فرق الدفاع المدني في أضم اليوم (الأحد)، على مفقودي وادي السني بعد أن جرفتهما المياه.

وأوضح الدفاع المدني عبر «تويتر»، أن أحد المفقودين عُثر عليه على بعد 800 متر وهو على قيد الحياه، فيما عثر على الآخر متوفٍ على بعد 15كم.