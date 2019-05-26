شكرا لقرائتكم خبر عن الجبيل: ضبط 14 مركبة لباعة جائلين تنقل خضروات تالفة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام)

ضبطت بلدية محافظة الجبيل 14 سيارة نقل كانت في حوزة عدد من الباعة الجائلين المخالفين، وتنقل أكثر من 450 حبة من الفواكه والخضروات المتنوعة، وذلك خلال الجولات الميدانية التي قام بها مراقبي قسم الأمن والسلامة.

وأوضح رئيس البلدية المهندس نايف بن فيصل الدويش، أن مراقبي قسم الأمن والسلامة بالبلدية قاموا خلال شهر رمضان بجولات ميدانية على الباعة المتجولين في شوارع المحافظة وأمام المساجد، حيث تم حجز ١4 مركبة للباعة الحائلين، ومصادرة أكثر من570 كرتون من خضروات وفواكه يتم عرضها بطريقة مخالفة، وإزالة 32 مبسطاً وموقعاً عشوائياً لعدد من العمالة الجائلة الذين يمارسون بيع الكماليات والملابس والأدوات الكهربائية بطريقة غير نظامية في شوارع المحافظة.

وبيَّن الدويش أن هذه الظاهرة تُسبب إرباكاً كبيراً في حركة السير أمام إشارات المرور وفي الشوارع العامة، وكذلك تفشي الأمراض نتيجة بيع الفواكه والخضار المكشوفة التي تفتقر إلى الضمانات الصحية.

وأكد المهندس نايف الدويش أن البلدية ماضية في تطبيق الإجراءات النظامية وإيقاع الغرامات المالية بحق كل مخالف، نظراً لعدم معرفة مصدر تلك المعروضات وسهولة تلوثها، فضلاً عن تعرضها لدرجات حرارة عالية مما قد يتسبب بأضرار صحية على المستهلك، وتشويهها للمنظر العام.