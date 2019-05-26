شكرا لقرائتكم خبر عن حوادث متفرقة تستدعي «اللون الأصفر» في مجمع الملك فيصل بالطائف والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الطائف)

قادت مجموعة حوادث مرورية وعرضية في وقت واحد مجمع الملك فيصل بالطائف إلى إعلان البلاغ الطبي الأصفر لمواجهة الوضع.

وكان قسم الطوارئ قد استقبل 11 حالة في وقت واحد نتيجة حوادث مرورية مختلفة، منها خمس حالات بليغة عن طريق فرق الهلال الأحمر والشؤون الصحية، وجرى على الفور التعامل مع الحالات وإعلان حالة الطوارئ، وإدخال بعض الحالات إلى غرف العمليات للتعامل معها.

وأوضح مدير المُجمع الأخصائي أول مبارك اليامي، أنه تم استدعاء المزيد من الكوادر الطبية لمواجهة الضغط وإعلان الكود المناسب في هذا المجال، لافتاً إلى أن الحالات تزامنت مع تواجد حالات أخرى في أقسام الطوارئ مما ضاعف من مهمة الكوادر الطبية.

وبيَّن اليامي أنه تم التنسيق مع عمليات الشؤون الصحية لتوجيه الحالات الطارئة الأخرى المنقولة عن طريق سيارات الإسعاف إلى مستشفيات أخرى حتى استقرت الأوضاع وعادت إلى طبيعتها.