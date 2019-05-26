شكرا لقرائتكم خبر عن بعد اشتباكات فبراير.. أول اتصال بين رئيسي وزراء الهند وباكستان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ.ف.ب (نيودلهي)

تحدث رئيسا وزراء الهند وباكستان هاتفيا، اليوم (الأحد)، وفق ما أفاد مكتباهما، في أول محادثة بينهما بعد وقوع أسوأ مواجهة بين البلدين منذ سنوات في فبراير.

وهنّأ رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان نظيره الهندي ناريندرا مودي على فوزه مؤخرا بالانتخابات، بحسب ما أفاد البلدان في بيانين منفصلين.

وذكرت وزارة الخارجية الباكستانية أن خان «أعرب عن رغبته بأن يعمل البلدان معا لمصلحة شعبيهما».

وأضافت «في تأكيده على رؤيته للسلام والتقدم والازدهار في جنوب آسيا، قال رئيس الوزراء (خان) إنه يتطلع للعمل مع رئيس الوزراء مودي لتحقيق هذه الأهداف».

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وأفادت وزارة الخارجية الهندية أن مودي «شدد على أن خلق الثقة في بيئة خالية من العنف والإرهاب هو أمر ضروري لتعزيز التعاون من أجل سلام وتقدم وازدهار منطقتنا».

وفي فبراير الماضي، أسفر تفجير انتحاري في شطر كشمير الخاضع للسيطرة الهندية عن مقتل 40 جنديا هنديا. وتبنت جماعة متمركزة في باكستان الهجوم. وتبادلت الهند وباكستان القصف الجوي لكن البلدين تراجعا عن التصعيد.

ويعتقد أن مودي وخان تحدثا آخر مرة عندما هنّأ رئيس الوزراء الهندي نظيره الباكستاني على فوزه في انتخابات يوليو 2018.

وحقق مودي وحزبه القومي «بهاراتيا جاناتا» فوزا كاسحا في الانتخابات الأسبوع الماضي.