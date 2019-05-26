شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تُحذِّر من أمطار ورياح على مكة والمدينة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم (الأحد)، تنبيهاً من نوع «إنذار متقدم» على من منطقة مكة المكرمة، يشمل محافظات ومراكز الطائف وهي، السيل الكبير، والشفا، والعطيف، والعقيق، والفريع، والمحاني، والهدا، ودغبج، وشقصان، وعشيرة، وقيا، ومدينة الطائف.

وشمل التنبيه كامل محافظات العرضيات، وتربة، ورنية، وفي ميسان شمل أبو راكة، والصور، والقريع بني مالك، وبني سعد، وحداد بني مالك، ومدينة ميسان.

وحذَّرت الهيئة من أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بسيول ورياح سطحية نشطة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

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وذكرت الهيئة أن التنبيه يبدأ من الساعة (03:00) من مساء اليوم (الأحد)، وحتى الثامنة مساءاً.

من جهة أخرى، أصدرت الهيئة تنبيهاً لمنطقة المدينة المنورة شمل محافظات ومراكز العلا، والعيص، والمدينة المنورة، والمهد، وبدر، وخيبر، ووادي الفرع.

وأشار التقرير إلى احتمال تعرض هذه المناطق لأمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني مدى الرؤية، لافتاً إلى أن بداية الإنذار من الساعة 12:00 ظهراً وحتى التاسعة مساءاً.