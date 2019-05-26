شكرا لقرائتكم خبر عن «سلطان بن سلمان» يرعى المؤتمر العالمي لعمارة المساجد في «كوالالمبور» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خالد البلاهدي (الدمام)

تحت رعاية رئيس مجلس أمناء جائزة عبد اللطيف الفوزان لعمارة المساجد الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، تنظم الأمانة العامة للجائزة المؤتمر العالمي الثاني لعمارة المساجد في متحف الفن الإسلامي في العاصمة الماليزية كوالالمبور خلال الفترة من 25 -27 نوفمبر 2019.

وينعقد هذا المؤتمر تحت شعار: «عمارة المسجد في المستقبل» والذي تنظمه الجائزة بالتعاون مع الجامعة الإسلامية الدولية الماليزية ومتحف الفن الإسلامي وجمعية المعماريين الماليزيين والاتحاد الدولي للمعماريين، وبدعم من الشركاء المحليين للجائزة جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل.

Advertisements

ويعتبر المؤتمر من أوائل الفعاليات العالمية المتخصصة في عمارة المساجد، حيث يهدف المؤتمر إلى تسليط الأضواء على عمارة المسجد عموماً، وعمارة المسجد في المستقبل على وجه الخصوص. وقد تلقت سكرتارية المؤتمر 121 ورقة علمية من 30 دولة، وبعد مراجعة هذه الأوراق تم قبول حوالي 109 ورقة بما يتماشى مه أهداف المؤتمر وتطلعاته.

وقال الأمين العام للجائزة الدكتور مشاري النعيم، إن رعاية الأمير سلطان بن سلمان يشكل دعماً كبيراً للمؤتمر وللجائزة ولعمارة المساجد في العالم بشكل عام، حيث عملت الجائزة مؤخراً على تسليط الأضواء على عمارة المساجد، التي يبلغ عددها في العالم حوالي 3،6 مليون مسجد يرتادها يومياً الملايين من البشر.

وأضاف النعيم أن الجائزة تجاوزت في عملها من مجرد جهة تمنح جوائز لأفضل تصاميم معمارية للمساجد، لتصبح مؤسسة بحثية وتعليمية معمارية تسلط الأضواء على قضايا عمارة المساجد كالأشكال المعمارية، وعلاقة المسجد بالجوار العمراني، وأيضا القضايا التقنية والبيئية.