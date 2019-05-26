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دعا وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، للإلحاح والإكثار بالدعاء لولاة الأمر، مشيراً إلى أن ذلك من منهج السلف الصالح.
وكتب "آل الشيخ" في تغريدة من حسابه بـ"تويتر": "من منهج السلف إكثار الدعاء لولاة الأمر، قال البربهاري: "إذا رأيتَ الرجلَ يدعو للسلطان بالصلاح، فاعلم أنه صاحبُ سُنَّة".
وتابع: وقال الفضيل بن عياض: "لو كانت لي دعوة [مستجابة] ما جعلتها إلاَّ في السلطان"، مختتماً تغريدته: "ألحّوا بالدعاء لهم؛ ففيه خير عظيم، والله يحب الملحّين".
وزير الشؤون الإسلامية: ألحّوا بالدعاء لولاة الأمر ففيه خير عظيمعبدالحكيم شار الخليج 365 2019-05-26
دعا وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، للإلحاح والإكثار بالدعاء لولاة الأمر، مشيراً إلى أن ذلك من منهج السلف الصالح.
وكتب "آل الشيخ" في تغريدة من حسابه بـ"تويتر": "من منهج السلف إكثار الدعاء لولاة الأمر، قال البربهاري: "إذا رأيتَ الرجلَ يدعو للسلطان بالصلاح، فاعلم أنه صاحبُ سُنَّة".
وتابع: وقال الفضيل بن عياض: "لو كانت لي دعوة [مستجابة] ما جعلتها إلاَّ في السلطان"، مختتماً تغريدته: "ألحّوا بالدعاء لهم؛ ففيه خير عظيم، والله يحب الملحّين".
26 مايو 2019 - 21 رمضان 1440
05:23 PM
أكد أن الإكثار فيه من منهج السلف الصالح
دعا وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، للإلحاح والإكثار بالدعاء لولاة الأمر، مشيراً إلى أن ذلك من منهج السلف الصالح.
وكتب "آل الشيخ" في تغريدة من حسابه بـ"تويتر": "من منهج السلف إكثار الدعاء لولاة الأمر، قال البربهاري: "إذا رأيتَ الرجلَ يدعو للسلطان بالصلاح، فاعلم أنه صاحبُ سُنَّة".
وتابع: وقال الفضيل بن عياض: "لو كانت لي دعوة [مستجابة] ما جعلتها إلاَّ في السلطان"، مختتماً تغريدته: "ألحّوا بالدعاء لهم؛ ففيه خير عظيم، والله يحب الملحّين".
، وزير الشؤون الإسلامية: ألحّوا بالدعاء لولاة الأمر ففيه خير عظيم ،
المصدر : الخليج 365
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