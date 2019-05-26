تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لافتة مدون عليها عدد من المحظورات داخل مجمع الراشد بمدينة الخبر بالمنطقة الشرقية. وقد حدد المجمع هذه المحظورات تزامنا مع تطبيق لائحة المحافظة على الذوق العام، ومن بينها أنه يحظر دخول المجمع بالشورت فوق الركبة وثياب النوم وأي ملابس غير لائقة.

وحظر المجمع أيضاً التدخين والشعر الطويل الغير مألوف والدخول بالحيوانات.

وضمت قائمة المحظورات أيضاً عدم دخول السكوتر بأنواعه وأشكاله المختلفة.

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كانت هذه تفاصيل خبر تزامناً مع أول أيام تطبيق لائحة الذوق العام.. شاهد: صورة متداولة للمحظورات بمجمع الراشد في الخُبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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