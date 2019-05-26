الأمطار ترفع منسوب المياه في سدود بيشة

تساهم في زيادة كميات الأنهار الجوفية
ارتفع منسوب المياه في السدود جراء هطول الأمطار وجريان الأودية بمحافظة بيشة ومركزها منذ مطلع شهر رمضان.
وبلغ ارتفاع المياه في سد الملك فهد ٤٤:٤٥ مترًا، وسد تباله ٢٢:٨٥ مترًا، وسد هرجاب ١١ مترا، وسد قطبه ١٤ مترًا، وسد مسكه ٦ أمتار.
وأوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة بيشة المهندس سالم القرني، أن الأمطار التي تشهدها المحافظة تساهم بشكل كبير في زيادة كمية المياه الجوفية، التي تنعكس بدورها على الإنتاج الزراعي والاستفادة منها في ري النخيل والمحاصيل.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على عدة مناطق بالمملكة، اليوم الأحد.
وقالت هيئة الأرصاد، في بيان، إن مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة ومرتفعاتها تمتد إلى منطقة المدينة المنورة، تتأثر بهطول الأمطار الرعدية المصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة، فيما يشهد شمال وشمال غرب المملكة، سماء غائمة جزئيًا إلى غائمة قد تتخللها سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة.
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