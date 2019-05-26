«البيئة» ترفع الحظر عن استيراد البصل من مصر

رفعت وزارة البيئة والمياه والزراعة الحظر عن استيراد البصل من جمهورية مصر العربية.

وأضافت الوزارة عبر حسابها الرمسي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن رفع الحظر عن استيراد البصل من مصر، جاء بعد أن طبّق الجانب المصري عددًا من الإجراءات والشروط في منظومة الفحص والمتابعة، التي تكفل ضمان سلامة صادرات الخضار والفاكهة المصدرة للمملكة.

وكانت الوزارة، أعلنت في 17 أبريل الماضي، فرض حظر مؤقت على استيراد البصل من مصر؛ وذلك اعتدادًا بنتائج تحليل عيّنات البصل الواردة منها، وثبوت تجاوز متبقيات المبيدات فيها بنسبة أعلى من الحد المسموح عالميًا، وذلك لِمَا تقتضيه المصلحة العامة، وجرى – حينئذ - التعميم على المحاجر بذلك وتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من الأمراض.