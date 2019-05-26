«هدف» يقدم خدمات دعم التدريب والتوظيف لزوار فعاليات «فوانيس مكية»

قدَّم الفرع المتنقل لصندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، برامجه ومبادراته، وذلك في فعالية «فوانيس مكية» التي نظمتها الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة، وتضمنت مساعدة الباحثين عن عمل.

وشملت فعاليات فرع هدف المتنقل، مساعدة العملاء على التسجيل في البرامج، وتفعيل حساباتهم ومساعدتهم في تقديم طلبات الدعم، ورفع المطالبات المالية لكافة البرامج، خلال فعاليات «فوانيس مكية» في الفترة من العاشر إلى 19 رمضان،

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ويسعى «هدف» من خلال فروعه المتنقلة إلى تقديم الخدمات والدعم لأصحاب الأعمال والباحثين عن عمل، بيسر وسهولة عبر حافلات مُجهزة بمكاتب لخدمة العملاء ومقاعد للانتظار، إضافة إلى صالة للاجتماعات لتقديم خدمات الإرشاد المهني ومنطقة للخدمات المساندة مزوّدة بأحدث التقنيات اللاسلكية.

ويقدم صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، من خلال فروعه المتنقلة الجديدة، خدمات دعم التوظيف لمنشآت القطاع الخاص بحزمة من قنوات التوظيف ترتكز خدماتها على الموائمة بين الباحثين عن عمل والجهات الموظِفة في القطاع الخاص، وذلك بعرض الفرص الوظيفية المتوفرة والمناسبة، عبر عدة قنوات، مثل البوابة الوطنية للعمل «طاقات»، ومراكز التأهيل والتوظيف، بتقديم فرص تدريبية وتأهيلية تناسب احتياجات سوق العمل عبر مراكز التأهيل والتوظيف ومواقع التدريب الإلكترونية.

وتمكن «هدف» خلال السنوات الماضية من التوسع في تقديم خدماته لعملائه في مختلف مناطق المملكة من خلال 22 فرعًا، وتوفير العديد من الخدمات من دعم وتأهيل وتدريب وتوظيف للقوى البشرية الوطنية في سوق العمل.