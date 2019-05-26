وزير الصحة يمدد تكليف «الخمعلي» مديرًا عامًا لصحة القصيم‬

أصدر وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، قرارًا يقضي بتمديد تكليف مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة القصيم مطلق بن دغيم الخمعلي لمدة عام.

وأعرب مدير عام الشؤون الصحية بالقصيم عن خالص شكره وتقديره للأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ولنائبه الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز، مثمنًا لوزير الصحة هذه الثقة، التي ستكون دافعًا إلى الاستمرار في تحقيق الأهداف والتطلعات المأمولة.

وأكد الخمعلي، أن الشؤون الصحية بالمنطقة ماضية في العمل على تطوير جميع البرامج العلاجية والسعي إلى رفع كفاءة الخدمات الصحية، انطلاقًا من توجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين؛ لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين في هذا الجزء الغالي من الوطن.