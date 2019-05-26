شدد على تطوير جميع البرامج العلاجية
أصدر وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، قرارًا يقضي بتمديد تكليف مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة القصيم مطلق بن دغيم الخمعلي لمدة عام.
وأعرب مدير عام الشؤون الصحية بالقصيم عن خالص شكره وتقديره للأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ولنائبه الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز، مثمنًا لوزير الصحة هذه الثقة، التي ستكون دافعًا إلى الاستمرار في تحقيق الأهداف والتطلعات المأمولة.
وأكد الخمعلي، أن الشؤون الصحية بالمنطقة ماضية في العمل على تطوير جميع البرامج العلاجية والسعي إلى رفع كفاءة الخدمات الصحية، انطلاقًا من توجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين؛ لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين في هذا الجزء الغالي من الوطن.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الصحة يمدد تكليف «الخمعلي» مديرًا عامًا لصحة القصيم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.