الراديو والتنور أبرز مظاهر رمضان في المحافظات الجبلية

في الوقت الذي يرتبط شهر رمضان المبارك بالذكريات التي ما زالت حاضرة بالذاكرة، صمدت العادات والتقاليد بالمحافظات الجبلية بجازان، والتي ما زال المواطنون يحافظون عليها إلى الوقت الحاضر، وخاصة سيدات المجتمع الجبلي، وأبرزها استخدام الراديو وتجهيز التنور.

عادات رمضانية

تمثلت أبرز العادات الرمضانية بالمجتمع الجبلي في تمكين الزمن الجميل من حضور هذا الشهر الكريم وموائد الإفطار عامرة بالجمع من الأهل، والتهادي بين الجيران، والأكلات الشعبية ذات الطابع الجبلي الفريد، التي لم تندثر مع الجديد، وبقيت العصيد، والمرق، وخبز التنور، والسمن، والعسل، واللبن أبرز الأكلات الشعبية الشهيرة بالقطاع الجبلي، خصوصا بوجبات السحور، والاستماع إلى الراديو الذي يعتبر مصدر ذكرى يتم إحياؤها، ويعد أكثر فائدة من الأجهزة الحديثة، وجمع الحطب، وتجهيز التنور وتنظيفه الذي يحمل نكهة الماضي الجميل، وتبادل الزيارات العائلية.

عادات صامدة

أوضحت ليلى المالكي أنه في شهر رمضان يتم استرجاع الذكريات التي لا زالت حاضرة إلى وقتنا الحالي، عندما يستنفر الأهل والأقارب في التنافس على تجهيز موائد الإفطار، يجتمع عليها الأهل والأقارب، وينال الجيران نصيبا أكبر من التهادي بين جيرانهم، والتي تشتمل على عزايم الإفطار، واجتماع الأسر بعد صلاة التراويح للاستماع إلى القصص، حيث أصبح الماضي يروى للأحفاد والأبناء، وقالت عائشة المالكي إنهن يبدأن مبكرا في جمع الحطب، وتجهيز التنور، مشيرة إلى أن خبز التنور وجبة رئيسية على مائدة الإفطار، رغم دخول التقنيات الحديثة كأفران الغاز والكهرباء، إلا أنه ما زال محافظا على تواجده بشكل يومي، وأشارت سلمى المالكي إلى أنه ليلة إعلان دخول شهر رمضان، يجتمع الجيران مع بعض، لنحر الذبائح وطبخ العشاء سويا ابتهاجا بالشهر الكريم، ويتم تجهيز البن والحبوب لكامل الشهر، مضيفة أنهن يجددون دهانات المنزل، ويضعن عقود الإنارة خارج أسوار البيوت، فرحا وابتهاجا بالضيف الكريم.

برامج متنوعة

أكد المدير التنفيذي للجنة التنمية الاجتماعية بمحافظة الداير مفرح المالكي أن البرامج الرمضانية التي يتم تنفيذها حاليا تتمثل في إقامة دوري شهداء دوت الخليج بالداير، ودفا، وآل محمد، وإقامة نشاط إفطار صائم، وتنفيذ ديوانيات للشباب والمتقاعدين والفتيات، ومسابقات رمضانية متنوعة، وعبر الإنترنت، ودورات رياضية بالألعاب المختلفة، مشيرا إلى أن هناك إقبالا كبيرا على المشاركة، والاستفادة من البرامج والفعاليات، وقضاء أوقات الفراغ بالنفع والفائدة.

أبرز العادات الجبلية

Advertisements

اجتماع الأهالي والجيران

الأكلات الشعبية ذات الطابع الجبلي

استخدام الراديو

جمع الحطب

تجهيز التنور

تبادل الزيارات