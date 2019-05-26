14 برنامجا لتراحم وفرع جازان يفرج كربة 100 سجين

فيما يرأس لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، ويبلغ عددها بالمملكة 15 لجنةً، لتحقيق 3 أهداف رئيسية من خلال 14 برنامجا، أطلقت «تراحم» جازان الأسبوع الماضي حملتها الإلكترونية لتفريج كربة 100 سجين معسر، بالتعاون مع مشاهير الإعلام والسوشيال ميديا.

حملة إلكترونية

قال رئيس لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم «تراحم» بمنطقة جازان، علي زعلة لـ«دوت الخليج»، إنه وبتوجيه من الرئيس الفخري للجنة بمنطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز قامت اللجنة الأسبوع الماضي بتدشين حملتها الإلكترونية لإطلاق 100 سجين معسر.

3 معايير

أوضح زعلة أن آلية تسديد الديون تحكمها 3 معايير وضوابط معتمدة هي: أن يكون الشخص نزيلاً بأحد السجون التابعة للمديرية العامة للسجون، ومضى عليه 90 يوماً على الأقل، وأن يكون المبلغ المطالب به 50 ألف ريال فما دون كمرحلة أولى على ضوء التبرعات الواردة، وألا يكون الدين مقترنا بجريمة جنائية مثل السرقة أو النصب والاحتيال والاختلاس، وألا يكون السجين قد استفاد من التسديد في السنوات الماضية.

أهداف اللجنة

أبان زعلة أن هناك 3 أهداف رئيسية للجنة تشمل: تذليل المشكلات المادية والمعنوية لأسر نزلاء الإصلاحيات والسجون والإسهام في تقديم الخدمات اللازمة لهم، ومساعدة المفرج عنه ليعود عضواً صالحاً فاعلاً في مجتمعة، إضافة إلى تهذيب نزلاء الإصلاحيات والسجون والمساهمة في إصلاحهم مع تحسين بيئة الإصلاحيات والسجون واقتراح البدائل المناسبة لها.

دعوة لفعل الخير

أكد زعلة أن لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم تعتبر هيئة أهلية ذات شخصية اعتبارية مستقلة، ويتولى الرئاسة العامة لجميع اللجان وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد سليمان الراجحي، ليصبح عدد اللجان على مستوى المملكة 15 لجنة، داعياً رجال وسيدات الأعمال وفاعلي وفاعلات الخير للتفاعل مع الحملة والمبادرة بتقديم ما تجود به أنفسهم من زكوات وتبرعات في هذا الشهر المبارك لدعم اللجنة على أداء مهامها الإنسانية في خدمة الفئات المستهدفة.

01 برنامج تسجيل أبناء وبنات السجناء في سجل الأم.

02 برنامج تسويق المشغولات الحرفية اليدوية للنزيلات.

03 برنامج سداد إيجار الدور وتسليم الشيكات لأصحابها من المستفيدين.

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04 برنامج سداد الدين عن سجناء الحق الخاص وإطلاق سراحهم.

05 برنامج السلال الغذائية التي تسلم لأسر السجناء.

06 برنامج الإفطار الجماعي للسجن العام والإفطار الجماعي بدار الملاحظة.

07 برنامج تكريم حفظة كتاب الله والمثاليين والمسلمين الجدد من السجناء.

08 برنامج الإعانة المالية لأسر السجناء.

09 برنامج تدريب وتأهيل أسر السجناء.

10 برنامج الزيارات المنزلية لأسر السجناء وتلمس احتياجاتهم.

11 برنامج كسوة العيدين.

12 برنامج الحقيبة المدرسية والزي المدرسي لأبناء وبنات السجناء.

13 برنامج توظيف المفرج عنهم.

14 برنامج رحلات الحج والعمرة.