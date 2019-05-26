26 فريقا ميدانيا لمنع الظواهر السلبية بالحرم

حددت الإدارة العامة للشؤون الخدمية ممثلة بإدارة معالجة الظواهر السلبية 26 فريقا ميدانيا لمنع الظواهر السلبية والعمل على معالجتها مثل قص الشعر وحجز الأماكن بالمسجد الحرام، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الإدارات ذات العلاقة والجهات الأمنية في قيادة أمن المسجد الحرام لمصادرة ما معهم من أدوات مخالفة، وتحويل الحالات إلى الجهات الأمنية ليتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وأكد مدير إدارة معالجة الظواهر السلبية طارق المالكي أن إدارة معالجة الظواهر السلبية كونت 16 فرقة للحد من قص الشعر و10 فرق للحد من حجز الأماكن، حيث يعملون على مدار 24 ساعة لمنع هذه الظواهر والقضاء عليها، وذلك من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المعتمرين.

من ناحية أخرى، أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، أن الأيام العشرة الأخيرة من رمضان أيام عظيمة، يجب علينا الجد والاجتهاد فيها، وأنها فرصة للعتق من النيران، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يجتهد في هذه الأيام المباركة التي أحرى ما تكون ليلة القدر فيها.