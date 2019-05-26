السعودية اليوم / ضبط عمالة تقوم بتحضير الأطعمة داخل سكن مخالف للاشتراطات الصحية بالطوال



الطوال 21 رمضان 1440 هـ الموافق 26 مايو 2019 م واس

تمكنت بلدية محافظة الطوال ممثلة في إدارة الرقابة الصحية، من ضبط عمالة مخالفة تقوم بتحضير وإعداد الأطعمة داخل منزل مخالف للاشتراطات الصحية بالمحافظة، وذلك ضمن الحملة التفتيشية المكثفة خلال شهر رمضان المبارك على جميع المنشآت الغذائية والأسواق والمسالخ ومحلات إنتاج وتداول الأغذية.

وأوضح رئيس البلدية المهندس عبدالوهاب بن محمد سراج المباركي أن المنزل لا يوفر أبسط الاشتراطات الصحية، كتدني مستوى النظافة العامة, وتكدس البضاعة بالثلاجة، ووجود مستودع غير مستوفي للشروط الصحية، مع وجود سكن للعمال بالمنزل، الأمر الذي أدى إلى الإغلاق الفوري للموقع ومصادرة كميات من المواد الغذائية كاللحوم والألبان والفواكه وإتلافها على الفور.

وأشار المهندس المباركي، إلى أن الجولات الرقابية تأتي استمرارًا لبرنامج غذاؤكم أمانة، الذي أطلقته وزارة الشؤون البلدية والقروية، وانطلاقًا من توجيهات أمين منطقة جازان، الرامية إلى تكثيف الجولات الرقابية على المحال المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة، للحفاظ على صحة عالية المستوى وتعزيز الإجراءات الرقابية، وعدم التهاون عند ضبط أي مخالفة ليحقق البرنامج هدفه المنشود في رفع المستوى الصحي.

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16:46ت م

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