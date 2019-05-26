ثقافي / فرع الشؤون الإسلامية بجازان يختتم جولته الدعوية الثامنة



جيزان 21 رمضان 1440 هـ الموافق 26 مايو 2019 م واس

اختتم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان الليلة الماضية، جولته الدعوية الثامنة بعنوان "فضل العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك" التي شملت محافظات الأحد المسارحة, والحرث, وبيش, وضمد, وصبيا, والطوال, والعارضة, والداير بني مالك, والعيدابي.

وأوضح مدير عام الفرع الشيخ أسامة بن زيد مدخلي أن هذه الجولة التي جاءت بتوجيه من معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، ركزت على بيان فضل العشر الأخيرة من شهر رمضان التي بها ليلة خير من ألف شهر، ودعوة المسلمين إلى اغتنام ليالي العشر ، وذلك لفضلها وعظمها وعلو منزلها.

// انتهى //

16:43ت م

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