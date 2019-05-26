السعودية اليوم / شوارع العاصمة المقدسة تتزين بأعلام الدول المشاركة في القمم الثلاث



مكة المكرمة 21 رمضان 1440 هـ الموافق 26 مايو 2019 م واس

ازدانت شوارع وميادين العاصمة المقدسة بأعلام الدول المشاركة في أعمال القمم الخليجية والعربية والإسلامية التي تستضيفها المملكة العربية

وتنعقد القمة الإسلامية في دورتها العادية ويحضرها قادة الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي من أجل بلورة موقف موحد تجاه القضايا والأحداث الجارية في العالم الإسلامي .

// انتهى //

16:40ت م

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مكة المكرمة 21 رمضان 1440 هـ الموافق 26 مايو 2019 م واسازدانت شوارع وميادين العاصمة المقدسة بأعلام الدول المشاركة في أعمال القمم الخليجية والعربية والإسلامية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية ، وتعقد في مكة المكرمة يومي الخامس والسادس والعشرين من الشهر الجاري ، بدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - .وتنعقد القمة الإسلامية في دورتها العادية ويحضرها قادة الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي من أجل بلورة موقف موحد تجاه القضايا والأحداث الجارية في العالم الإسلامي .// انتهى //16:40ت م0100

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