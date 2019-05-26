السعودية اليوم / أمانة الشرقية تغلق 53 منشأة صحية وتحرر 2265 مخالفة خلال النصف الأول من شهر رمضان



الدمام 21 رمضان 1440 هـ الموافق26 مايو 2019 م واس

كشفت أمانة المنطقة الشرقية، اليوم أن حملة الرقابة البلدية التي استهدفت المنشآت الغذائية والصحية، في كافة مدن ومحافظات المنطقة، خلال النصف الأول من رمضان المبارك، أسفرت عن إغلاق 53 منشأة وتحرير 2265 مخالفة إضافة إلى التعامل مع 219 بلاغا من خلال مركز الاتصال 940 الذكي.

وأكدت الأمانة أن الحملات الرقابية تهدف إلى التأكد من التزام جميع المنشآت الغذائية والمتعلقة بالصحة العامة، باشتراطات السلامة الصحية ومعالجة وتصحيح وضع المنشآت المخالفة، إضافة إلى نشر التوعية الصحية بأهمية التقيد بالاشتراطات البلدية.

وأضافت أنه تم تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات على المنشآت المخالفة وأخذ التعهدات عليها وإلزامها بمعالجة وتصحيح وضعها، مشددة على استمرار الجولات التفتيشية للتأكد من استيفاء جميع المنشآت للاشتراطات الصحية العامة، داعية المواطنين والمقيمين إلى ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بالصحة العامة عبر مركز الاتصال الموحد ٩٤٠.

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16:39ت م

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