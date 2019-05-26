السعودية اليوم/ نائب أمير الجوف رئيس اللجنة العليا لدعم ومساندة المشاريع يوجه أمانة المنطقة بإنهاء إنجاز طريق الملك سعود خلال 3 أشهر



سكاكا 21 رمضان 1440 هـ الموافق 26 مايو 2019 م واس

وجه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف رئيس اللجنة العليا لدعم ومساندة المشاريع، بإنهاء إجراءات استكمال طريق الملك سعود بمدينة سكاكا .

جاء ذلك عقب اجتماع سموه بأمين المنطقة المهندس درويش بن علي الغامدي، حيث أكد سموه على أمانة المنطقة فتح الطريق خلال ثلاثة شهور من تاريخ اليوم.

ولفت سموه إلى أن طريق الملك سعود يعتبر من الطرق الهامة بمدينة سكاكا ، حيث يشكل شريان المدينة ويساعد على تخفيف زيادة الحركة على طريق الملك عبدالعزيز الذي يربط مدينة سكاكا من الشمال إلى الجنوب .

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16:37ت م

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