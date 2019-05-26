السعودية اليوم / الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تكثف جهودها مع دخول العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك



مكة المكرمة 21 رمضان 1440 هـ الموافق 26 مايو 2019 م واس

تكثف إدارات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مع دخول العشر الأواخر من الشهر الكريم جهودها لتقديم أرقى الخدمات لقاصدي المسجد الحرام بمتابعة وإشراف من معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس حيث تقوم الإدارة العامة للشؤون الخدمية بخطة شاملة لتطهير وتعطير البيت الحرام والإشراف على الساحات, وتزويد الحرم بحافظات ماء زمزم, ومعالجة الظواهر السلبية, ومراقبة الأبواب, وتوفير العربات وكل ما يخص خدمة ضيوف بيت الله .

وتقوم إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام بغسيل ساحات المسجد الحرام ومرافقه وتعطيره, وفرش السجاد، كما تقوم الإدارة بغسيل الحجر, وموقع الإمام وتعطيره, وتجهيز منبر الجمعة ومعاينته قبل توجيهه لموقعه بجوار الكعبة المشرفة, وتعمل الإدارة على تركيب أجهزة التكييف والمظلات الخاصة بالإمام والصف الأول.

وتعمل إدارة سقيا زمزم بنشر (11570) حافظة في عموم المسجد الحرام وساحاته منها (6282) حافظة أساسية, و(5288) حافظة احتياطية, بالإضافة إلى تشغيل عدد من المشربيات والمجمعات وخزانات الاستيل المخصصة لماء زمزم المنتشرة في المسجد الحرام, كما تقوم الإدارة بنشر عدد من حاملي حقائب ماء زمزم لتقديم ماء زمزم في المطاف والمشايات, وداخل المصليات, والمصليات الخاصة بـذوي القدرات الخاصة، فيما تنظم إدارة الساحات دخول المصلين وخروجهم, وتجهيز المصليات, بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة وتعمل أيضاً على منع الظواهر السلبية داخل ساحات المسجد الحرام, من خلال اللجان المشكلة لذلك, وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة المشتركة.

وتقوم إدارة الأبواب بفتح (83) باباً تجنباً لحالات الاختناق وتفادي الازدحام بالتنسيق مع الجهات الأمنية بالمسجد الحرام, والإشراف المباشر على نظافتها وسلامتها بالتنسيق مع إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام, كما تقوم الإدارة بتوزيع (170) موظفاً على الأبواب للقيام بعمليات التفتيش لمنع دخول ما يخل بسلامة قاصدي البيت العتيق, وتنظيم دخول المصلين وخروجهم بعد الصلاة في حركة انسيابية مع الجهات الأمنية.

وجهزت إدارة خدمات التنقل بالمسجد الحرام العربات مجاناً على المعتمرين حيث يتم توزيعها عبر نقاط توزيع بالساحات الخارجية للمسجد الحرام, وتنظيم عمل العربات المدفوعة, من خلال متابعتها وتوجيهها في المسارات المخصصة لها بالمطاف والمسعى, ويتم أيضاً توزيع (5 فرق) ميدانية بعامة المسجد الحرام, بالتعاون مع اللجان المشكلة لمنع العربات المخالفة وغير المصرحة واتخاذ الإجراءات النظامية في حقهم، كما تتابع إدارة معالجة الظواهر السلبية الأعمال المقدمة داخل المسجد الحرام وساحاته ورصد الملاحظات ومعالجتها بالتنسيق مع الإدارات ذات العلاقة ميدانياً.

// انتهى //

16:29ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.